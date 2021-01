Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte schlitzen Reifen auf - Sachbeschädigung an drei Autos

Enger (ots)

(jd) Am Sonntag (24.1.) stellte eine Anwohnerin des Fürstenwegs gegen 5.00 Uhr fest, dass alle vier Reifen ihres Nissans zerstochen waren. Die 47-Jährige informierte die Polizei. Die Beamten stellten unmittelbar nach ihrem Eintreffen fest, dass ein weiteres Fahrzeug die gleichen Beschädigungen aufwies: Ein Toyota Yaris, der ein paar hundert Meter weiter stand, hatte ebenfalls vier zerstochene Reifen. Gegen 11.00 Uhr bemerkte ein 45-jähriger Anwohner der nahegelegenen Herzogstraße, dass der Ford seines Nachbarn vier platte Reifen aufwies. Er informierte den 65-jährigen Fahrzeughalter, der Anzeige erstattete. Insgesamt entstand an allen drei Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Die drei Fahrzeughalter sagten übereinstimmend aus, dass ihre jeweiligen Fahrzeuge am Samstag Abend noch unbeschädigt waren. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Bereich Belke-Steinbeck verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

