POL-HF: Verkehrsprävention- Polizei richtet Bürgertelefon ein- Bitte kreisweit veröffentlichen

Ab dem 25.01.2021 wird die Kreispolizeibehörde Herford ein Bürgertelefon rund um Fragen zu verschiedenen Themen der Verkehrsprävention einrichten. Mit diesem neuen Service will die Herforder Polizei für Anfragen und Hinweise mit fachlichen Informationen zur Verfügung stehen. Haben Sie Fragen rund um das Thema Fahrrad, oder auch zur Nutzung von Radwegen oder Schutzstreifen! Welchen Helm muss ich tragen? Aber auch zu den Themen wie Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit geben wir gerne Auskunft. Für Familien kann sicherlich das Thema Kindersitz (Alter, Welchen, etc.) ganz wichtig sein. Diese und natürlich auch weitere Fragen, die sich rund um den Bereich Verkehrssicherheit drehen, beantworten unsere Polizeibeamten Ihnen gerne.

Durch die besonderen Einschränkungen in der Corona-Pandemie sind viele wichtige Informationsveranstaltungen nicht möglich. Wir wollen auf diesem Weg mit den Bürgern in den Dialog kommen und für fachliche Fragen zur Verfügung stehen. Nutzen Sie die Möglichkeit und rufen Sie uns gerne an.

Unser Bürgertelefon ist erreichbar am: Montag: 13.00 - 15.00 Uhr Donnerstag: 13:00 - 15:00 Uhr

Unter der Telefonnummer 05221/187-2144

