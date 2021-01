Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und Betäubungsmitteln

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 10.00 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge am Samstag (23.1.) die Polizei. Er hatte zuvor beobachtet, wie ein Mann sein völlig demoliertes Fahrzeug an der Quernheimer Straße zurück ließ und sich zu Fuß entfernte. Die eingetroffenen Beamten stellten anhand der Spurenlage fest, dass der Pkw in Fahrtrichtung Bünde unterwegs war und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Fahrt endete an einem Verkehrsschild, das ebenfalls stark beschädigt wurde. Die Polizeibeamten setzten die Ermittlungen an der Halteranschrift des Mazda fort, wo sie auf einen stark alkoholisierten 40-Jährigen trafen. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor mit Freunden Alkohol und andere berauschende Mittel konsumiert hatte und mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Die Beamten stellten Auto und Führerschein sicher und dem 40-Jährigen wurde das Führen von Fahrzeugen untersagt. Noch in der Nacht wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

