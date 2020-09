Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Topf auf Herd vergessen

Meppen (ots)

Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Kruppstraße in Meppen gerufen. Ein Anwohner eines Mehrparteienhauses hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Zu einem offenen Feuer kam es jedoch nicht. Die Feuerwehr löschte den Topf zügig ab. Personen wurden nicht verletzt, auch ein Schaden am Gebäude blieb aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell