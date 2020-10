Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Täter bei Tatausführung überrascht

Unna (ots)

Am 10.10.2020 (Sa.) , gegen 06.15 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hertinger Straße in Unna ein. Bei Tatausführung wurde er durch die sich in der Wohnung befindliche Wohnungsnehmerin überrascht. Er flüchtete umgehend. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr aufgegriffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Beschreibung des Tatverdächtigen: 30-35 Jahre alt, 170-175 cm, korpulente Figur, rundliches Gesicht, dunkler kurzer Bart, dunkle Wollmütze.

Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell