Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Feuer im Zug entzündet und Waggons mit Feuerlöscher verunreinigt

BremenBremen (ots)

Tatort: Regionalexpress Hannover - Bremen zwischen den Bahnhöfen Verden und Achim

Tatzeit: 09.12.2020 / 00:16 - 00:38 Uhr

Unbekannte Täter haben Zeitungspapier in einem Regionalexpress angezündet und anschließend zwei Waggons vollständig mit einem Pulverlöscher verunreinigt. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht zwischen Verden und Achim.

Der Regionalexpress 4444 war auf der Fahrt von Hannover nach Bremen. Zwei verdächtige junge Männer stiegen um 00:16 Uhr in Verden ein und um 00:38 Uhr an der nächsten Station in Achim wieder aus. Der Zugbegleiter stellte anschließend den Sprühnebel auf beiden Ebenen der Doppelstockwaggons fest - diese mussten zur Reinigung aus dem Betrieb genommen werden. Der Brand verursachte jedoch nur geringe Schäden am Boden. Bundespolizisten stellten den Bordfeuerlöscher des Waggons im Bahnhof Achim auf Bahnsteig 2 sicher, den die Täter mit aus dem Zug genommen haben.

Die beiden verdächtigen jungen Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sind ca. 20 Jahre alt, ca. 175.cm groß, schlank und haben dunkle Haare. Ein Verdächtiger trug eine schwarze Jacke mit grau abgesetzten Ärmeln. Der zweite Verdächtige trug einen anthrazitfarbenen Hoodie, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Hinweise von Zeugen und möglicherweise von geschädigten Fahrgästen, wenn sie Atembeschwerden wegen des Löschpulvers erlitten haben: Telefon 0421/16299-777

