Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schaufenster eingeworfen und Zigaretten entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.06.2020 gegen 04:50 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Römerstraße in Bad Dürkheim eingeworfen und Gegenstände aus der Auslage entwendet. Durch Zeugen konnte die männliche Person bei der Tatausführung beobachtet werden, die sich dann in Richtung Leininger Straße entfernte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 47-jährige Beschuldigte angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er führte eine Stofftasche mit sich in der sich diverse Tabakwaren und Zubehörartikel befanden, die aus der Auslage des Geschäfts stammten. Ihm wurde die vorläufige Festnahme erklärt, eine Blutprobe entnommen und er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

