Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus Krankenhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.06.2020 verschaffte sich ein 47-jähriger Mann unerlaubt Zutritt ins Krankenhaus in Bad Dürkheim. Er ging durch verschiedene Stationen und Zimmer und entwendete dabei 2 Smartphones, ein Päckchen Zigaretten, sowie eine Portion Mittagessen vom Essenswagen, das er dort gleich verspeiste. Er konnte bei Verlassen der Klinik durch das Klinikpersonal, bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung, aufgehalten werden. Die entwendeten Sachen konnten an die Besitzer zurückgegeben werden. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

