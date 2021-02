Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bedroht, beleidigt und Widerstand geleistet

Leipzig (ots)

Sprichwörtlich bequem gemacht hatte es sich heute Morgen, gegen 01:30 Uhr ein 37-Jähriger in einem Kundenraum am Hauptbahnhof. Dort rauchte er auch in Ruhe eine Zigarette.

Als ihn ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Raums verwies, ihn aufforderte die Zigarette auszumachen und einen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, reagierte er nicht.

Auch gegenüber der Bundespolizei wollte sich der Mann nicht ausweisen. Als ihn die Beamten mit zur Dienststelle nehmen wollten, bedrohte und beleidigte er sie und leistete aktiv Widerstand gegen die Maßnahme. Erst mit weiterer Verstärkung konnte er gefesselt zur Wache gebracht werden.

Gegen den wohnsitzlosen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Ordnungswirdrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell