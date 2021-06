Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung zu "Pedelecs aus Fahrradgarage gestohlen"

Borken (ots)

Bei dem heute gemeldeten Einbruch in eine Fahrradgarage an einem Wohnhaus an der Bocholter Straße in Borken sind noch zwei weitere Elektrofahrräder gestohlen worden. Neben den bereits beschriebenen Fahrzeugen entwendeten die Unbekannten ein schwarzes Pedelec KTM Cento 10 Plus und ein weiteres dunkel lackiertes Herren-Pedelec des Herstellers Riese und Möller. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell