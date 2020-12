Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Farbschmierer - Polizei sucht Zeugen

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-KreisHirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.12.2020 und Montag, 28.12.2020 waren unbekannte Farbschmierer im Ortsteil Leutershausen unterwegs. Neben den Fassaden der Heinrich-Beck-Halle und der Martin-Stöhr-Grundschule in der Johann-Sebastian-Bach-Straße besprühten die Unbekannten auch einen abgestellten Kühlanhänger mit Graffiti-Tags in silberner und schwarzer Farbe. Die Tags sind nicht eindeutig zu entziffern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

