Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Nieländer Straße/Lkw beschädigt Zaun

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montag (12.10.20) einen Gartenzaun beschädigt. Laut eines Zeugen wollte der Fahrer gegen 19.20 Uhr von der Nieländer Straße in den Brinkkamp abbiegen. Dabei kam es zur Beschädigung. Bei dem Lkw soll es sich um einen 7,5-Tonner handeln. Die Farbe der Zugmaschine soll schwarz sein. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell