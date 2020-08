Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Scheune in Brand geraten

Emsbüren (ots)

Vergangene Nach geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Holzscheune in Brand. Die Scheune befand sich an einem Waldrand am Doorenweg in Emsbüren. In ihr befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Maschinen. Außerdem standen neben der Scheuen ein Motorboot sowie zwei Pkw-Anhänger. Da der Brand erst am frühen Morgen bemerkt wurde, brannte die Scheuen komplett ab. Auch sämtliches Inventar wurde zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

