Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Platvoets Kamp/Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Bekifft ist eine 20-jährige Aschebergerin Auto gefahren. Die Polizei beendete die Drogenfahrt am Montagabend. Sie hielt die Fahranfängerin gegen 22.30 Uhr an der Straße Platvoets Kamp an. Die junge Frau musste mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Aschebergerin die Weiterfahrt, die sich nun auf ein Verfahren einstellen muss. Zudem ist damit zu rechnen, dass die Fahranfängerin eine verlängerte Probezeit erhält und zum Aufbauseminar muss.

