POL-COE: Senden, Bulderner Straße, Münsterstraße/Werkzeuge erbeutet

Werkzeuge waren das Ziel von Dieben. An der Münsterstraße hebelten Unbekannte eine Baustellentür auf. Zwischen 17 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag stahlen die Täter ein Radio und eine Säge.

Auf dem Dach der Steverhalle brachen Unbekannte zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 7.15 Uhr am Montag eine verschlossene Werkzeugkiste auf. Daraus wurden unter anderem zwei Akkuschrauber gestohlen.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet in beiden Fällen Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

