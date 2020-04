Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200426 - 0389 Frankfurt-Nordend: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Samstag, den 25. April 2020, gegen 03.30 Uhr, zu einem Brand im Lagerraum eines Supermarktes an der Ecke Berger Straße/Baumweg.

Der Räumlichkeiten sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden, die betroffenen zehn Wohnungen sind zurzeit nicht bewohnbar. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Das Warenlager brannte vollständig aus und auch die Hausfassade wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Sieben im Nahbereich geparkte Autos wurden durch das Feuer beschädigt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend EUR beziffern. Die Ermittlungen in der Sache dauern an, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

