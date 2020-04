Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200424 - 0386 Frankfurt-Oberrad: Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 46-jährige Frankfurterin war am Donnerstag, den 23. April 2020, gegen 13.55 Uhr, im Bereich Wiener Straße/Im Eichlehen mit ihrem Hund unterwegs. Als ihr Hund anschlug, drehte sie sich um und musste feststellen, dass sich hinter ihr ein Mann befand, der sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die Geschädigte ging nach Hause und verständigte die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung gelang es Beamten, in einem in der Nähe befindlichen Kleingarten, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 39- jährigen Frankfurter. Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

