Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200423 - 0383 Frankfurt-Stadtgebiet: Pkw-Diebstähle und Brände

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 23. April 2020, gegen 02.45 Uhr, wurde am Freizeitpark Kalbach (Talstraße) ein brennender Mercedes E220 aufgefunden. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug erst wenige Stunden zuvor im Ben-Gurion-Ring entwendet worden. Gegen 05.20 Uhr, fiel in der Straße Im Storchenhain, im Stadtteil Bonames, ein brennender Opel Omega auf. Dieses Fahrzeug war zuvor in Nieder-Erlenbach gestohlen worden. In diesem Fall könnte die Brandursache ein technischer Defekt gewesen sein. Ein drittes brennendes Fahrzeug fiel in der Nacht dann gegen 07.00 Uhr, Am Römerhof, in Bockenheim auf. Der hier brennende Audi A80 war gegen ein geparktes Auto gefahren und geflüchtet. Der Wagen soll mit vier Personen besetzt gewesen sein und wurde im Unteren Kalbacher Weg (Bonames) gestohlen. Von dort sollen dann die besagten vier Personen mit einem VW Golf geflüchtet sein. Dieser Golf war in der Praunheimer Landstraße entwendet worden. Das Fahrzeug fiel dann gegen 07.05 Uhr auf der BAB 5, Am Nordwestkreuz, auf, da dessen Insassen Gegenstände auf die Fahrbahn warfen. Dieser Golf wurde später, gegen 08.25 Uhr, am Niddapark (Hausen), leer aufgefunden. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich ausschließlich um ältere Modelle (Mercedes W124 Baujahr 1992, Opel Omega Modell A Baujahr 1991, Audi A80 B2 Baujahr 1985 und VW Golf II Baujahr 1991).

Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Weder zu den Diebstählen, noch zu den Bränden.

Personen, die in diesen Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75551599 zu melden. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell