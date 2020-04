Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200423 - 0381 Frankfurt-Rödelheim/Hausen: Rollerfahrer flüchtet

Frankfurt (ots)

(ker) Bereits am Dienstag, den 21.04.2020, flüchtete ein Rollerfahrer vor einer Verkehrskontrolle der Polizei. Die Verfolgung verlief durch die Stadtteile Rödelheim und Hausen und endete mit der Festnahme des Flüchtigen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich Ludwig-Landmann-Straße/Hausener Weg ein Rollerfahrer auf, welcher verkehrswidrig einen Fußgängerüberweg und anschließend den Gehweg befuhr. Daraufhin sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden und die Beamten forderten ihn zum Anhalten auf. Statt anzuhalten gab der Rollerfahrer Gas und flüchtete über den Hausener Weg und weitere Straßenzüge bis in die Schmittener Straße, wo er sein motorisiertes Fluchtmittel abstellte und die weitere Flucht zu Fuß fortsetzte. Diese wurde jedoch durch die nacheilenden Beamte in der Seelenberger Straße beendet und der Flüchtige festgenommen.

Bei den Beamten entstand schnell der Verdacht, dass der Fahrer, ein 24-jähriger Frankfurter, unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte und er nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Verkehr zu führen. Durch eine Richterin wurde aufgrund dessen eine Blutentnahme angeordnet und der Festgenommene in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen die Durchführung der Blutentnahme durch einen Arzt wehrte sich der 24-Jährige lautstark und mit voller Kraft, sodass der Einsatz von mehreren Kollegen von Nöten war, um diese zwangsweise durchzuführen.

Nach Durchführung der Blutentnahme wurde der 24-Jährige nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell