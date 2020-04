Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200423 - 0382 Frankfurt-Westend: Hilfsangebot mit Hintergedanken

Frankfurt (ots)

(ne) Leider ist es gestern einem unbekannten Betrüger gelungen, den wertvollen Schmuck einer 87-Jährigen Frau aus der Wiesenau zu entwenden. Zuvor bot er der Rentnerin an, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Die 87-Jährige war zunächst erfreut über das nette Hilfsangebot, musste sie doch ihren schweren Einkauf bis in den 7. Stock bringen. Diese Last wollte ihr ein unbekannter Betrüger abnehmen und brachte ihr die Tüten bis in die Wohnung. Hier bat der unbekannte Helfer kurz die Toilette benutzen zu dürfen. In einem unbeobachteten Moment nahm er eine wertvolle Goldkette der 87-Jährigen an sich und verließ daraufhin eilig die Wohnung. Offenbar hatte der Täter einen Komplizen. Nur wenige Minuten später klingelte es an der Wohnungstür und ein anderer unbekannter Mann bat um Einlass. Die Begründung: Der Wasserzähler müsse abgelesen werden. Die 87-Jährige hatte das Fehlen ihrer Goldkette aber bereits bemerkt und die Polizei verständigt. Dies band sie dem vor ihr stehenden Unbekannten nun direkt auf die Nase, der daraufhin sofort kehrtmachte und das Weite suchte. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 20-30 Jahre alt, 174cm groß, schwarze Locken, rundliches Gesicht, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und blauer Hose. Er sprach mit Frankfurter Dialekt. Täter 2: ca. 50 Jahre alt, 170cm groß, dickliche Figur, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Haarkranz, insgesamt dunkel gekleidet.

Vorsicht Trickbetrüger! Sie tarnen sich als:

- Polizist - Außendienstmitarbeiter, z.B. von einem Energieversorger oder den Wasserwerken - Handwerker - Freundlicher Helfer z. B. Hilfe beim Hochtragen des Einkaufs

Darum gilt:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Rufen Sie zur Unterstützung Nachbarn oder auch die Polizei. - Rufen Sie im Zweifel direkt die Polizei unter der Notrufnummer 110.

