Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kennzeichen und Spiegel von fünf Autos abmontiert und gestohlen

Warburg (ots)

An fünf verschiedenen Fahrzeugen in Warburg und zwei Ortsteilen wurden in den vergangenen Tagen Kennzeichen oder Spiegelteile abmontiert und entwendet.

In Rimbeck wurde am Montag, 9. März, an der Scherfeder Straße das hintere Kennzeichen eines dort abgestellten Fahrzeugs entwendet. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr.

In Warburg an den Delbrücker Straße wurden beide Kennzeichen von einem Fahrzeug abmontiert und entwendet. Hier liegt der mögliche Tatzeitraum zwischen Sonntag, 8. März, von 16.30 Uhr bis Montag, 9. März, um 9.45 Uhr.

Ebenfalls in Warburg wurde an der Wormelner Twete das Kennzeichen am Heck eines abgestellten Autos gestohlen. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Montag, 9. März, um 21 Uhr bis Dienstag, 10. März, um 7 Uhr ereignet haben.

Die Spiegelgläser von zwei Außenspiegeln wurden von einem Suzuki abmontiert, der in Warburg an der Wormelner Straße parkte. Der Zeitraum dieser Tat liegt zwischen Sonntag, 8. März, 22 Uhr bis Montag, 9. März, 6.30 Uhr.

Im gleichen Zeitraum wurde auch das Spiegelglas auf der Fahrerseite eines weiteren Fahrzeugs abmontiert, das an der Hauptstraße in Warburg abgestellt war.

In allen Fällen bitten die Ermittler der Polizei in Höxter um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

