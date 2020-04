Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200424 - 0385 Frankfurt-Bornheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Morgen (23.04.2020) kam es im Frankfurter Stadtteil Bornheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte in der Folge und wurde hierdurch schwer verletzt.

Gegen 08:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer mit seinem Lkw die Neebstraße aus Richtung Im Prüfling kommend, in Richtung Saalburgstraße. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Frankfurt fuhr hinter und seitlich neben dem Lkw in gleicher Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrradfahrer während der Fahrt das Gleichgewicht und geriet mit dem Fahrradlenker in die Plastikverkleidung des hinteren rechten Lkw-Reifens. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich durch den Sturz sowohl am Kopf als auch am Bein. Am Lkw entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden.

Der 70-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die stadteinwärtige Fahrspur der Neebstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell