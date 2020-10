Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Schubertstraße/Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots)

Am Montagmorgen stellte ein 62-jähriger Lüdinghauser fest, dass sein aluminiumgraues Wohnmobil von Citroen (Pössl Summit 600 Plus) nicht mehr da ist. Zuletzt gesehen hatte er es gegen 18 Uhr am Sonntag. Ein Zeuge gab den Hinweis, dass es bereits gegen 8 Uhr am Montag nicht mehr am Platz stand. Das Fahrzeug war verschlossen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

