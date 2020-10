Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck/Motorradfahrer aus Ahaus Tagesschnellster

Coesfeld (ots)

868 Fahrzeuge passierten am Sonntag die Messstelle der Polizei, die sie an der L550 in Poppenbeck aufgebaut hatte. Die erlaubten 70 Stundenkilometer waren einem Motorradfahrer aus Ahaus nicht flott genug. Mit Tempo 127 rauschte er über den Asphalt. Für ihn bedeutet das: 240 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Insgesamt stellte die Polizei 103 Geschwindigkeitsverstöße fest. Vier davon gehen auf das Konto von Motorradfahrern. Acht der mehr als 100 waren schneller als 91 km/h, was eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zieht.

Zusätzlich schaute die Polizei im Bereich des Havixbecker Gemeindegebiets, wer sich nicht an die Geschwindigkeit hält. Hier stellten die Beamten 13 Verstöße fest. Neun zu flotte Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen, vier erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ein Verwarngeld zahlen zudem drei Fahrer. Die Ladung war nicht richtig gesichert, oder deren Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell