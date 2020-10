Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße

Olfenerin bei Unfall tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall verstarb eine 38-jährige Olfenerin noch an der Unfallstelle. Am Montag (12.10.) kurz nach 17.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Auto die Kökelsumer Straße in Richtung B58. In einer leichten Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und vor einem Baum zum Stillstand. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell