Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind fährt gegen Taxi

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Zwölfjähriger am Dienstag in Gronau zugezogen. Der Radfahrer aus Gronau hatte gegen 13.35 Uhr einen Verbindungsweg von der "neuen" Enscheder Straße in Richtung "alte" Enscheder Straße befahren und ein auf der "alten" Enscheder Straße langsam fahrendes Taxi eines 74-Jährigen übersehen. Es kam zur Kollision der ungleichen Verkehrsteilnehmer, in deren Folge das Kind stürzte. Der Leichtverletzte suchte zusammen mit der Mutter ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung auf. Es entstand geringer Sachschaden.

