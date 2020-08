Polizeipräsidium Freiburg

Eine Baggerschaufel mitsamt hydraulischem Schwenkzylinder wurde zwischen Mittwoch, 15.07.2020 und Dienstag, 25.08.2020, in der Angorastraße in Wieslet entwendet. Die rötliche Baggerschaufel der Marke Martin ist 100 cm breit und hat ein Gewicht von zirka 120 Kilogramm. Ende Juli/ Anfang August kam es bereits zu einem Diebstahl von einem Felsaufreißer in Tegernau. Vermutlich besteht bei den beiden Vorfällen ein Zusammenhang. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben oder zum Verbleib der rötlichen Baggerschaufel oder dem Felsaufreißer Angaben machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

