Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto gegen Bordstein - Zeugensuche nach möglicher Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.08.20, gegen 17 Uhr, fuhr ein Peugeot-Fahrer auf der Wölblinstraße, als ein wartepflichtiger und von links kommender BMW auf der Ötlinger Straße ihm die Vorfahrt genommen haben soll. Der Peugeot-Fahrer war gezwungen abzubremsen und wich nach rechts aus. Hierbei stieß er mit dem Bordstein zusammen und es entstand Sachschaden an der Felge in Höhe von mehreren hundert Euro. Der BMW soll schwarz gewesen sein mit Lörracher-Zulassung. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

