POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 30.05.2021, 11:30 Uhr - Sachbeschädigungen durch Brandlegungen, 2 Unfälle

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Sachbeschädigungen durch Brandlegung:

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 05:00 und 05:20 Uhr konnten insgesamt vier kleinere Brände rund um den Stadtgarten und den Bahnhof Schwäbisch Gmünd festgestellt werden. Es brannten ein Mülleimer, ein Fahrrad ein Sonnenschirm und drei Blumenkübel. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zu den Brandlegern dauern an. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 12 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Aalen: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Samstag gegen 18:21 Uhr befuhr ein 37-jähriger Ducati-Kraftradfahrer die B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Rombachtunnels rutschte er aufgrund einer Ölspur weg und Kollidierte in der Folge mit einer dort stehenden Teermaschine. Der Fahrer wurde leicht verletzt mittels Rtw ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Die Ermittlungen zum Verursacher der Ölspur dauern an.

Iggingen: Unfall unter Alkoholeinfluss mit drei Verletzten

Am Samstagabend gegen 19:24 Uhr befuhr ein 24-jähriger BMW-Lenker die K 3266 in Fahrtrichtung Iggingen. In einer Rechtskurve kam er, mit seinem rechtsgelenkten Pkw, auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 25-jähriger Audi-Fahrer wich zwar aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, die zwei weiteren Insassen blieben unverletzt. Der Audi-Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 58.000 Euro. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss.

