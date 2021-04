Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und einem Leichtkraftrad

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 31.03.2021 gegen 18:00 Uhr kam es in der Berliner Straße in 18311 Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Leichtkraftrad. Hierbei befuhr der 17-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades Malaguti das Gelände der Bernsteinschule. Hierbei stieß er aus bisher unbekannter Ursache mit einem 15-jährigen deutschen Fußgänger zusammen. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in die Universitätsmedizin nach Rostock gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 150,00 Euro.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell