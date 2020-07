Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzkräfte angegriffen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Brände; Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Nach Polizisten und Rettungskräften getreten

Mehreren Strafanzeigen sieht eine 16-Jährige entgegen, die am Montagabend sowohl Polizeibeamte als auch Rettungskräfte beleidigt und nach diesen getreten hat. Aufgrund eines Streits waren die Beamten kurz nach 21.30 Uhr auf das Gelände eines Jugendhauses in der Albstraße gerufen worden. Dort trafen sie auf die augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Jugendliche, die sofort verbal aggressiv reagierte. Noch während mit dem Erziehungsberechtigten telefonisch die Abholung der Minderjährigen besprochen wurde, versuchte diese davonzurennen. Nachdem sie von den Beamten eingeholt worden war, schlug und trat sie derart heftig um sich, dass ihr auf dem Boden Handschließen angelegt werden mussten. Auch auf der Dienststelle, zu der zudem ein Rettungswagen bestellt wurde, verhielt sich die 16-Jährige äußerst aggressiv. Sie beleidigte sowohl die Polizeibeamten als auch die Sanitäter mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und trat nach diesen. Das gleiche Verhalten zeigte die Jugendliche selbst gegenüber einer Notärztin, die wegen offensichtlicher gesundheitlicher Probleme der jungen Frau nachgefordert worden war. Gegen ihre medizinische Untersuchung widersetzte sich die junge Frau außerdem und beschädigte dabei ein hochwertiges medizinisches Gerät, weshalb der anschließende Transport der 16-Jährigen ins Krankenhaus von der Polizei begleitet wurde. (mr)

Münsingen (RT): Kollision auf Fußgängerüberweg (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem nachträglich gemeldeten Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19 Uhr, auf der Hauptstraße in Auingen ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bog eine 51-Jährige mit ihrem Audi A2 von der Gewerbestraße herkommend nach rechts auf die Hauptstraße ab, worauf es auf dem dortigen Fußgängerüberweg zur Kollision mit einer 64 Jahre alten Radfahrerin kam. Diese war, ebenfalls aus Richtung Gewerbestraße kommend, offenbar zunächst auf dem Radweg unterwegs gewesen und nach links auf den Zebrastreifen gefahren, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich. Sie begab sich in der Folge ins Krankenhaus und wurde dort stationär zur Beobachtung aufgenommen. Augenscheinlich war lediglich am Fahrrad der 64-Jährigen geringer Sachschaden entstanden. Zeugentelefon: 07381/9364-0. (mr)

Münsingen (RT): Unfall mit sechs Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen auf der B 465 entstanden. Eine 79 Jahre alte Frau war kurz vor 16 Uhr mit einem Renault von der Lautertalstraße kommend auf die Bundesstraße in Richtung Reutlingen aufgefahren. Bereits beim Einfahren streifte sie einen entgegenkommenden Sprinter. Im weiteren Verlauf streifte das Fahrzeug der Seniorin drei weitere, entgegenkommende Autos bis sie letztendlich mit dem Eck eines Ford Kuga zusammenstieß. Glücklicherweise gab es ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten. Mögliche Unfallursache dürfte ein Kontakt des Renault kurz zuvor mit dem Bordstein in der Lautertalstraße gewesen. Hierdurch verbog sich die Spurstange am Fahrzeug der Unfallverursacherin, was zu unkontrollierbaren Fahrbewegungen führte. (ms)

Metzingen (RT): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Montagabend in der Nürtinger Straße ereignet hat. Gegen 22 Uhr gerieten dort zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche in einen zunächst verbal geführten Streit. Nachdem ein 47-jähriger Angehöriger der 17-Jährigen eingeschritten war, soll es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten innerhalb des Trios gekommen sein, durch die sowohl der 16- und der 47-Jährige als auch zwei 53 und 56 Jahre alte Männer, die schlichten wollten, leicht verletzt wurden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße in Harthausen sind bei einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 15 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und ein 23 Jahre alter Mann in Streit. Dieser eskalierte und die beiden Kontrahenten gingen mit Fäusten aufeinander los. Der 23-Jährige musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jüngere benötigte keine ärztliche Behandlung. Da es zunächst geheißen hatte, dass auch Messer im Spiel sind, waren mehrere Streifenwagen angefahren. Bei der Auseinandersetzung kamen jedoch keine Messer zum Einsatz. (ms)

Wendlingen (ES): Pkw-Lenkerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Eine 57-Jährige war um 15.50 Uhr mit ihrem Dacia aus einer Parklücke vom rechten Fahrbahnrand in die Nürtinger Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW Polo einer 19 Jahre alten Frau, die auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beträgt rund 5.500 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kochtopf in Brand geraten

Ein in Brand geratener Kochtopf hat am Montagabend zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Fontanestraße in Musberg geführt. Eine Frau hatte kurz vor 18 Uhr Öl auf dem Herd erhitzt und dabei den Topf vergessen, so dass sich das Öl entzündete. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen rechtzeitig zu löschen und ein Übergreifen zu verhindern. Ob die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss noch überprüft werden. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (ms)

Wernau (ES): Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein drei Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Wernau leicht verletzt worden. Eine 27-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit einem 1er BMW auf der L 1207 in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt der B 10 bemerkte sie zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr im Feierabendverkehr anhalten mussten. Sie prallte mit Wucht ins Heck den stehenden Dodge eines 52 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision wurde das Kind im Fahrzeug der Unfallverursacherin leicht verletzt. Der verletzte Junge musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein älterer Bruder wurde vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus untersucht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 27-Jährige derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4.500 Euro. (ms)

Bissingen (ES): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden, als er einem Pkw-Lenker die Vorfahrt genommen hat. Der 15-Jährige befuhr kurz nach 14 Uhr mit einem Herrenrad die Vordere Straße vom Bissinger See herkommend in Richtung Nabern. An der Kreuzung mit der Untere Straße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda eines 25 Jahre alten Mannes. Der Autofahrer wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße von der Vordere Straße nach links in die Untere Straße in Richtung Pfarrstraße folgen. Trotz eines Ausweichmanövers erfasste der Pkw-Lenker den Radler, der auf das Fahrzeug aufgeladen wurde. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der 15-Jährige in eine Klinik gebracht werden. Da an dem Skoda die Windschutzscheibe beschädigt wurde, musste der Pkw abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nachträglich ist beim Polizeirevier Filderstadt ein Verkehrsunfall angezeigt worden, bei dem am Samstagmittag ein Radfahrer verletzt worden ist. Kurz nach zwölf Uhr war die bislang unbekannte Lenkerin eines weißen Kleinwagens von der Turnackerstraße nach rechts in die Kettemerstraße in Bernhausen abgebogen. Nach dem Abbiegen musste die Frau an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, 56 Jahre alten Radfahrer. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Mann eine Kollision mit dem Pkw vermeiden. Hierbei stürzte er von seinem Mountainbike und zog sich zum Teil erhebliche Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin war zunächst ausgestiegen, entfernte sich im Anschluss jedoch ohne ihre Personalien zu hinterlassen von der Unfallstelle. Die Frau ist etwa 60 Jahre alt und hat dunkle, schulterlange Haare. Über das Auto liegen keine konkreten Angaben vor. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 an die Polizei in Filderstadt erbeten. (ms)

Filderstadt (ES): Tödlich verunglückter S-Pedelec-Fahrer

Ein S-Pedelec-Fahrer hat am späten Montagabend bei einem Unfall in Bernhausen so schwere Verletzungen erlitten, dass er in der Folge in einer Klinik verstorben ist. Der 50-Jährige befuhr gegen 22.55 Uhr mit seinem S-Pedelec, dass bauartbedingt bis zu 45 km/h schnell fahren kann, die Echterdinger Straße aus Richtung Echterdingen kommend in Fahrtrichtung Sielmingen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Der Mann, der statt eines vorgeschriebenen Motorradhelmes einen Fahrradhelm trug, wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zum Unfallhergang dauern an. (sm)

Unterensingen (ES): Flächenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagabend auf einem abgeernteten Getreidefeld in der Verlängerung der Schulstraße in Richtung B 313 ein Feuer ausgebrochen. Gegen 19.15 Uhr wurden Zeugen auf den Flächenbrand aufmerksam und versuchten, diesen mit Wassereimern, die sie in einem nahegelegenen Bach füllten, zu löschen. Die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten ausgerückte Feuerwehr bewässerte das noch stark qualmende Feld und löschte das Feuer, das sich auf einer Fläche von ca. zehn auf 15 Meter ausgebreitet hatte, vollständig ab. Ein Sachschaden entstand nicht. (sm)

Deizisau (ES): Leitplanke gestreift

Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 35-jähriger BMW-Lenker in der Nacht zum Dienstag in einer Ausfahrt der B 10 gegen die Leitplanke geprallt. Der Mann war gegen 0.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs und hatte sie an der Anschlussstelle Plochingen verlassen. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte links in die Leitplanke. Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. (rn)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall im morgendlichen Berufsverkehr

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen in der Hegelstraße ereignet. Eine 52-Jährige war gegen sieben Uhr mit ihrem Iveco in Fahrtrichtung Rottenburg / Unterjesingen unterwegs. An der Einmündung der Steinlachallee bemerkte sie zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr an der roten Ampel warten mussten und fuhr auf den Mini einer 25-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini noch auf den davorstehenden Nissan einer 53-Jährigen geschoben. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Mini musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. (sm)

Ofterdingen (TÜ): Bauwagen aufgebrochen

Ein Bauwagen ist im Laufe des Wochenendes auf einer Baustelle in Verlängerung der Stettenstraße aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, sieben Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Kabeltrommel mit 50 Metern sowie ein Verlängerungskabel mit einer Länge von 20 Metern aus dem Wagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Küchenbrand sind in der Nacht zum Dienstag die Rettungskräfte in die Schwanenstraße ausgerückt. Gegen 23.45 Uhr hörten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, dass die Rauchmelder aus der Wohnung einer 51 Jahre alten Frau angeschlagen hatten. Zudem bemerkten sie, wie Rauch aus der Wohnung drang und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen konnten die Flammen durch eine Polizeistreife mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass die Frau mehrere Gegenstände in den Ofen steckte beziehungsweise auf die Herdplatten legte und beides einschaltete. Es gab keine Verletzten. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen musste die Frau in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Rangendingen (ZAK): Nach Trunkenheitsfahrt Polizeibeamte beleidigt (Zeugenaufruf)

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gelangen zwei 36 und 40 Jahre alte Männer zur Anzeige, die am Montagabend in Rangendingen von der Polizei kontrolliert worden sind. Durch einen Zeugenhinweis wurden die Beamten gegen 19 Uhr auf einen VW Lupo auf dem Parkplatz eines Discounters aufmerksam gemacht, aus dem zuvor mehrere offenbar alkoholisierte Personen ausgestiegen waren. Noch vor dem Eintreffen des Streifenwagens fuhr der Pkw bis in den Bereich Hechinger Straße / Donaustraße weiter und stoppte. Dort trafen die Polizisten auf das augenscheinlich deutlich alkoholisierte Duo, das vor der Weiterfahrt vom Parkplatz offenbar einen Fahrerwechsel durchgeführt hatte. Während der 40-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, ergab dieser beim 36-Jährigen einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Beide Männer, die zudem über keine Fahrerlaubnis verfügen und erst vor rund drei Wochen wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung angezeigt worden waren, mussten daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 40-Jährige sieht außerdem einer Strafanzeige wegen Beleidigung entgegen, da er die Beamten auf das Übelste beschimpfte. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der VW Lupo vor der Polizeikontrolle, gegen 18.50 Uhr, in Hirrlingen unterwegs und überholte dort einen Motorroller. Dabei musste ein noch unbekannter Pkw-Lenker ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Fahrer des gefährdeten Pkw sowie Zeugen des Überholvorgangs werden gebeten, sich unter Telefon 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (mr)

Rückfragen bitte an:

Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell