Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecdiebstahl auf der Sebastianstraße

Stadtlohn (ots)

Gleich vier Pedelecs erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Stadtlohn. Zwei verschlossene Räder sowie zwei unverschlossene Räder stahlen die Täter zwischen Dienstag, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 04.45 Uhr, aus einer Garage sowie einem Abstellraum an der Sebastianstraße. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Kalkhoff-Pedelecs in Schwarz/Silber sowie in Weiß und um zwei Gazelle-Räder mit den Typenbezeichnungen Ultimate C8+ sowie Grenoble C8 Bosch plus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

