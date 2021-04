Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Ein 47-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Erle am Samstag, 17. April 2021, schwere Verletzungen zugezogen. Der Gelsenkirchener kam von der Horster Straße und fuhr um 18.37 Uhr auf seinem Krad auf der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Einmündung zur Straße "Am Schiffersberg" beschleunigte er sein Motorrad und überholte, lediglich auf dem Hinterrad fahrend, einen Wagen, der auf der Emil-Zimmermann-Allee in dieselbe Richtung fuhr. Der 47-Jährige kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Gelsenkirchener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Emil-Zimmermann-Allee im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

