Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon/Schmallenberg (ots)

Brilon: Im Nehdener Weg sind zwischen Freitag- und Montagabend unbekannte Täter in ein Bürogeböude eingestiegen. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Schmallenberg: In der Lennestraße wurde zwischen Sonntag, 11.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr in ein Bürogebäude eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

