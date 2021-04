Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf berauschte Krankentransportfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine 54-Jährige alkoholisiert einen Krankentransport gefahren haben soll, haben Polizeibeamte die Frau am Donnerstag, 15. April 2021, zu Hause aufgesucht. Zeugen hatten der Polizei die Trunkenheitsfahrt am Nachmittag gemeldet, nachdem die Frau eine 81-jährige Patientin um 13.15 Uhr an der Leithestraße abgeholt und zu einem Krankenhaus gefahren hatte. Als Beamte die 54-Jährige an ihrer Wohnanschrift in Bochum aufsuchten, gab diese an, erst nach Beendigung ihrer Fahrten Alkohol konsumiert zu haben. Die Frau musste die Polizisten zur Entnahme zweiter Blutproben zur Wache begleiten, die sie anschließend wieder verlassen konnte. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen die Frau ein und untersagte ihr das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge.

