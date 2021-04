Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrerin fährt in geparktes Taxi und verletzt Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 61-jähriger Taxifahrer ist am Donnerstag, 15. April 2021, bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen verletzt worden. Der Mann saß um 20.10 Uhr in seinem geparkten Taxi an der Rotthauser Straße Ecke Schwarzmühlenstraße, als eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in das stehende Fahrzeug fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige aus Gelsenkirchen verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass die Frau alkoholisiert Auto gefahren ist, und ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort nicht möglich war, wurde die 54-Jährige zur Entnahme zweier Blutproben zur Polizeiwache gebracht. Im Anschluss beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der Gelsenkirchenerin, untersagten ihr bis auf Weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge und leiteten ein Strafverfahren ein.

