Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Von Sonne geblendet

Aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte eine 27-jährige Opel-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 8:15 Uhr beim Befahren der Palmerstraße zu spät, dass die vor ihr fahrende 37 Jahre alte Ford-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Schorndorf: 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 37-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem VW am Donnerstag gegen 10 Uhr rückwärts von einem Stellplatz auf den Freuenbergweg einfahren und übersah hierbei einen Pkw VW, der die Straße entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Welzheim: Unfall auf Supermarktparkplatz

Beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz im Starenweg kollidierte ein 72 Jahre alter Skoda-Fahrer am Donnerstag gegen 8:25 Uhr mit einem geparkten VW Golf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Aspach: Vorfahrt missachtet

5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr ereignete. Ein 76-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Marbacher Straße und beabsichtigte in die L 1124 in Richtung Backnang abzubiegen. Beim Einbiegen missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem 34-jährigem Mercedes-Fahrer zusammen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

