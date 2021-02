Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehr eilt zu Fahrzeugbrand - Glätteunfälle - Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Westhausen: Feuerwehr eilt zu Fahrzeugbrand

Am Mittwoch um 07.30 Uhr wurde die Feuerwehr Westhausen zu einem PKW-Brand auf die L1029, zwischen der Einmündung zur B290 und Frankenreute, gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem PKW Seat, vermutlich am Scheibenhebemotor der Beifahrertür, ein Schwelbrand entstand. Von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort waren, wurde die Türverkleidung entfernt und die Ursache beseitigt. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt.

Essingen: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochvormittag wollte ein 56-jähriger VW-Lenker gegen 11.40 Uhr von der Ausfahrt der neuen B 29 Ortsumfahrung Mögglingen kommend, nach links in Richtung Mögglingen auf die alte B 29 einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Pkw einer 24-jährigen VW-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Essingen unterwegs war. Sie zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Glätteunfälle im Bereich Aalen

Abtsgmünd:

Auf der L 1073 kam am Mittwoch gegen 18.25 Uhr ein 18-jähriger Ford-Lenker aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Wilflingen und Pommertsweiler in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über die Leitplanke und fiel ca. 4 m tief in einen Graben. Der Fahrzeuglenker sowie seine 14-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Schaden von ca. 5000 Euro.

Aalen:

Am Mittwoch kam eine 50-jährige Skoda-Lenkerin gegen 17 Uhr auf der K 3326 zwischen Dewangen und Hammerstadt bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sich ihr Fahrzeug querstellte und den entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen VW-Lenkers beschädigte. Während an dem Unfallfahrzeug nur leichter Sachschaden entstand, wird der Schaden an dem VW auf ca. 2000 Euro beziffert.

Aalen:

Ohne Winterreifen befuhr ein 46-jähriger Lkw-Lenker am Mittwoch gegen 15.20 Uhr die Alte Heidenheimer Straße in Richtung Unterkochen. Als er wegen einer verkehrsbedingt wartenden Linksabbiegern anhalten musste und ihm dies nicht gelang, wich er nach rechts über eine Parkplatzeinfahrt aus, überfuhr einen hohen Randstein und die darauf befindliche Metallschranke. Er überquerte beide Fahrspuren der Einfahrt und rutschte im Anschluss eine kleine Böschung hinunter, bevor er durch ein massives ca. 12 Meter hohes Werbeschild aus Metall gestoppt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 23.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Beim links abbiegen von der Remsstraße auf die Fischergasse kollidierte eine 28-jährige VW-Lenkerin am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit dem Pkw eines 58-jährigen Daihatsu-Lenkers, der die Remsstraße stadtauswärts befuhr. Der bei dem Unfall schwerverletzte 58-jährige Fahrzeuglenker sowie seine 54-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin kam ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei auf der Rückbank der Unfallverursacherin mitfahrende Kinder blieben unverletzt. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Am Mittwoch wurde zwischen 10.20 Uhr und 16 Uhr ein Pkw Skoda an der linken hinteren Türe der Fahrerseite zerkratzt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Raiffeisenstraße abgestellt gewesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell