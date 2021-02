Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Autos beschädigt

Aalen (ots)

Untermünkheim: Verkehrsunfall

Ein 48-jähriger Sattelzugfahrer war am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Übrigshäuser Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Übrigshäuser Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Toyota-Fahrerin. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Untermünkheim: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr die B19 von Schwäbisch Hall in Richtung Untermünkheim. In einer Rechtskurve, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich die 36-jährige leicht, das 4-jährige Kind im Fahrzeug blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Autos beschädigt

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr stach ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand in einen Reifen eines im Amselweg geparkten Opel Adam. Ein Stück entfernt In der Straße Im Vogelhorst wurde ebenfalls der Reifen eines Citroen C1 auf dieselbe Art beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter 07951 480-0.

Fichtenau: Auto liegt nach Unfall auf dem Dach

An der Kreuzung von der Bergbronner Straße zur Crailsheimer Straße verlor am Mittwoch kurz nach 11:00 Uhr ein 19-Jähriger auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel Corsa. Der Wagen kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dabei drehte er sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der junge Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde von Polizeibeamten mit Hilfe eines Verkehrsteilnehmers aus dem Wagen befreit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Rangieren

Am Mittwoch kurz nach 14:00 Uhr wollte ein 93-Jähriger rückwärts aus seiner Garage fahren. Seine etwas jüngere Ehefrau ging dabei neben dem Fahrzeug her, rutschte aber auf der schneebedeckten Hofeinfahrt aus und wurde von dem PKW überrollt. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell