Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Glätteunfall

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 5:30 Uhr auf der Schönbühlstraße. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer fuhr die Straße von Weinstadt in Richtung Schönbühl entlang und kam hierbei auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße ab. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein 77 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 9 Uhr die Alte Bundesstraße und musste aufgrund einer roten Ampel bremsen. Der hinter ihm fahrende 23-jährige Mitsubishi-Fahrer bremste ebenfalls ab, kam aber aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf den stehenden VW auf. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt.

Leutenbach: Von Straße abgekommen

Auf der schneebedeckten L 1127 kam eine 19-Jährige mit ihrem Ford am Mittwoch gegen 7:30 Uhr zwischen Leutenbach und Weiler zum Stein von der Straße ab und schließlich im Graben zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber niemand.

Winnenden: Zwei Pkw nach Unfall abgeschleppt

Eine 24-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 5:45 Uhr die Waiblinger Straße und musste an der Kreuzung zur L 1140 aufgrund einer roten Ampel anhalten. Auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte in den Kreuzungsbereich, wo sie mit einem Mercedes kollidierte. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leutenbach: Unfall im Tunnel

Kurz nach der Einfahrt in den Leutenbachtunnel in Fahrtrichtung Backnang kam ein Dacia-Fahrer am Mittwochmorgen kurz vor 7:30 Uhr witterungsbedingt ins Schleudern und prallte gegen die rechte Tunnelwand. Anschließend kam sein Pkw quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Tunnel musste während der Bergung des Pkw kurzzeitig vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2500 Euro geschätzt.

Plüderhausen-Walkersbach: Von Straße abgekommen

Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 24-Jähriger am Mittwochmorgen mit seinem Audi die Straße Sonnenhalde entlang und kam hierbei aufgrund der Schneeglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie eine dortige Scheune. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Plüderhausen: Beifahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin kam am Mittwoch gegen 7:30 Uhr bei schneebedeckter Fahrbahn von der Wilhelm-Bahnmüller-Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Beifahrer im VW zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Allmersbach im Tal: Von Straße abgekommen

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr am Mittwoch gegen 13:30 Uhr die L 1120 von Stöckenhof in Richtung Rettichkreisel entlang und kam hierbei auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Die Frau brachte ihren Pkw nicht mehr unter Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab, ehe sie gegen einen Baumstumpf prallte und an diesem zum Stehen kam. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, verletzt wurde sie aber zum Glück nicht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Auffahrunfall

Im Kappelbergtunnel ereignete sich am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall. Gegen 6.30 Uhr fuhr der 29-jährige Fahrer eines VW Touran in Richtung Stuttgart als er im Tunnel vermutlich durch das Bedienen eines Handys abgelenkt war und deshalb das verkehrsdingte Abbremsen eines Vorausfahrenden zu spät erkannte. Beim Aufprall auf einen Ford Mondeo entstand ca. 8500 Euro Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr auf der winterglatten Straße einen Verkehrsunfall. Er befuhr die Salierstraße in Richtung Welfenstraße. Als er in diese einbog, stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer zusammen, anschließend schleuderte der Wagen des 76-Jährigen noch gegen einen dort geparkten Pkw Skoda. Hierbei entstand ca. 14.000 Euro Sachschaden. Der Mercedes und BMW wurden abgeschleppt.

Fellbach: Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Trotz schneebedeckten Straße war am Mittwochmorgen ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes-Vito unterwegs. Als er in der Max-Eyth-Straße in ein Grundstück einbog, verlor er die Kontrolle, schleuderte nach links und stieß mit einem dort stehenden Lkw zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

