Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennendes Paketauto - Glätteunfälle - Nach Unfall Auto einfach stehen lassen

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Aalen fuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr eine 26-jährige VW-Lenkerin aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW eines 66-Jährigen auf, welcher wegen einer querenden Fußgängerin abbremsen musste. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Hüttlingen: Glätteunfall

Am Mittwoch gegen 7.15 Uhr geriet eine 57-jährige Renault-Lenkerin bei Schneeglätte ins Schleudern, als sie die K 3288 von Hofen in Richtung Hüttlingen befuhr. Dabei beschädigte sie das Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi A6 ebenfalls die K3288 in Richtung Hüttlingen. Aufgrund von Schneeglätte rutschte das Fahrzeug und prallte gegen einen Randstein. Der Schaden wird hier auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Glätteunfall

Auf der L 1076 von Riepach in Richtung Pfahlheim geriet ein 47-jähriger Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 7.55 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er kam dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Glätteunfälle im Bereich Schwäbisch Gmünd

Mögglingen: Glätteunfall

Auf der abschüssigen Fahrbahn der Serenwaldstraße geriet ein 21-jähriger VW-Lenker am Mittwoch gegen 8.10 Uhr bei Schneeglätte in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Schneepflug kollidierte.

Schwäbisch Gmünd:

In einer Rechtskurve der Mutlanger Straße geriet am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein 77-jähriger DACIA-Lenker auf schneebedeckter Fahrbahn auf den linken Fahrstreifen, wo er mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Skoda-Lenker kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 3300 Euro beziffert.

Lorch:

Auf der B 297 verlor ein unfallflüchtiger Lkw-Lenker mit seinem Anhänger am Mittwochmorgen gegen 6.35 Uhr mit seinem Anhänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Gespann. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo der Anhänger mit dem Pkw den Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden 47-jährigen VW-Lenkers streifte, der in Richtung Hetzenhof unterwegs war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Abtsgmünd: In Gegenverkehr gerutscht

Am Mittwoch gegen 08:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Ford-Lenker die Bergstraße. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen entgegenkommenden VW Crafter einer 58-jährigen Fahrerin. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Oberkochen: Nach Unfall Auto einfach stehen lassen

Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Audi A3 die K3292 von Oberkochen in Richtung Unterkochen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach rechts ab und beschädigte ein Verkehrszeichen und ein Hinweisschild einer Firma. Anschließend ließ die Fahranfängerin ihr Fahrzeug stehen, legte noch das Kennzeichen in den Kofferraum und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ellwangen: Brennendes Paketauto

Am Mittwoch um 09:50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennendes Paketfahrzeug im Hubertusweg gemeldet. Die 41-jährige Fahrerin bemerkte auf der Einstiegsplattform der Beifahrerseite zunächst eine Rauchentwicklung aufgrund eines technischen Defektes. Unmittelbar danach entwickelte sich ein kleiner Brand. Das Feuer wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden an dem VW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell