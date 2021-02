POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Betrunkener Autofahrer

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: 9000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 26-jährige Opel-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 11 Uhr in der Tiefgarage in der Langen Straße aus einer Parklücke ausfahren und streifte hierbei den neben ihr stehenden VW Touran. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht - weißer Transporter gesucht

Eine bisher unbekannte Autofahrerin streifte am Dienstag gegen 16:30 Uhr beim Befahren der Stuttgarter Straße den linken Außenspiegel eines geparkten Ford und beschädigte diesen hierbei. Als der Besitzer des Ford, der sich zu diesem Zeitpunkt im geparkten Auto befand, aufblendete, hielt die Fahrerin kurz an, fuhr aber schließlich weiter. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter, evtl. von einem Handwerksbetrieb. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstag, gegen 12:15 Uhr in der Neustadter Hauptstraße.

Eine 28-jährige VW-Fahrerin fuhr die Straße in Richtung Hohenacker entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 35 Jahre alte VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf.

Schorndorf: Zwei Auffahrunfälle

Zwei nahezu identische Auffahrunfälle ereigneten sich am Mittwochmorgen an der Abfahrt Schorndorf-Nord auf der B 29.

Gegen 5:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Smart-Fahrer die Abfahrt und fuhr hierbei auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Skoda eines ebenfalls 58-Jährigen auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Nur ca. 15 Minuten später wollte eine 23-jährige BMW-Fahrerin die B29 an der besagten Anschlussstelle verlassen und bemerkte an der Ausfahrt zu spät, dass der vor ihr fahrende 25-jährige Honda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von je 1500 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen zum Glück niemand.

Murrhardt: Betrunkener Autofahrer

Ein 24-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr am Mittwoch gegen 3.20 Uhr die Brückenstraße in Richtung Rathausplatz. In einer Linkskurve zur Schulstraße kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Pfeiler. Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt, sein Auto wurde abgeschleppt. Wegen seiner Alkoholisierung ordnete die Polizei eine Blutentnahme an, die in der Klinik in Winnenden durchgeführt wurde. Er war mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und wollte sich dieser entziehen. Als er von den Beamten festgehalten wurde, widersetzte er sich und schlug einem Beamten ins Gesicht.

Der 24-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Er befuhr die B 14 in Richtung Backnang und stieß vor Waldrems beim Spurwechsel nach rechts seitlich mit einem Lkw zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

