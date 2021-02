Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Werbebanner zerstört - Scheinwerfer beschädigt - Unfall an Kreuzung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Scheinwerfer beschädigt

An einem PKW Mercedes-Benz, welcher am Dienstag zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr, in der Nepperbergstraße geparkt war, wurde durch einen bislang Unbekannten der rechte vordere Scheinwerfer zerstört. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall an Kreuzung

Am Montag um kurz vor 14.30 Uhr wollte ein 26-jähriger Fahrer eines Renault Trafic von der Lauchhofstraße in Richtung Stauferstraße fahren. Hierbei übersah der Renault-Fahrer einen von rechts aus der Gaisgasse heranfahrenden PKW Daimler-Benz eines 60-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Werbebanner zerstört

In der Wilhelmstraße wurden zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmittag, 12 Uhr, vor einem Orthopädiegeschäft drei große Werbebanner aus Kunststoff zerstört. Durch bisher unbekannten Vandalen wurden die etwa 3 x 3 m großen Werbebanner aufgeschlitzt bzw. erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

