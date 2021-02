Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Müll im Wald entsorgt

Aalen (ots)

Schwaikheim: Lkw gestreift

Ein 51-jähriger Fahrer eines Lkw vom Hersteller Iveco streifte am Dienstag gegen 8 Uhr beim Vorbeifahren in der Bismarckstraße einen geparkten Lkw. An den beiden Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4500 Euro.

Welzheim: Müll im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Durch bisher unbekannte Personen wurden zwischen Sonntag und Montag im Waldgebiet beim Lanzenhaldenweg mehrere Säcke mit Unrat entsorgt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810.

Aspach: Auto von der Straße abgekommen

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die K 1904 zwischen Strümpfelbach und Großaspach. Sie kam in einer Linkskurve von der Straße ab, wo der Pkw auf einem Feld zum Stehen kam. Die Autofahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, das Auto war nicht mehr fahrbereit, weshalb es auch abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizei der Verdacht, dass die Autofahrerin unter Drogeneinwirkung stand. Es wurde zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst.

Unfallzeugen werden zur Klärung der näheren Unfallumstände gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

