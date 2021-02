Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

An einem Kreisverkehr in der Berliner Straße ereignete sich am Montag gegen 21.25 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ca. 5500 Euro Sachschaden entstand. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Bahnhof gefahren und übersah beim Einfahren in den Kreisel einen vorfahrtsberechtigten Pkw Hyundai. Verletzt wurde bei diesem Zusammenstoß niemand.

Fellbach: "Rechts vor Links" missachtet

Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 16.30 Uhr die Salierstraße und wollte nach links in die Blumenstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Nissan-Fahrers, der von der Blumenstraße kommend nach links in die Salierstraße einbiegen wollte. Die Insassen wurden bei der Karambolage nicht verletzt, an deren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer, der in der Johann-Schwarz-Straße einen dort geparkten Pkw Renault schrammte und sich danach unerlaubt entfernte. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und zu dem Unfallgeschehen, das sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ereignete, bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 12:10 Uhr und 12:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Mayenenr Straße geparkten Fiat und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Rudersberg: Auto übersehen

Ein 26-jähriger Renault-Fahrer übersah beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Welzheimer Straße einen von links kommenden VW Polo einer 50-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beim Unfall am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Aufgefahren

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 11:20 Uhr auf der L 1147 zwischen Oberberken und Schorndorf. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Renault die Landesstraße in Richtung Schorndorf entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 64 Jahre alte Porsche-Fahrer aufgrund einer Baustelle abbremsen musste und fuhr diesem auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell