Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss und ohne Führerschein endet in Untersuchungshaft

KrefeldKrefeld (ots)

Am Mittwoch (4. November 2020) kontrollierten Polizeibeamte auf dem Westwall gegen 16:30 Uhr einen Autofahrer, der mit verdächtigem Fahrstil direkt vor ihnen herfuhr und schließlich von sich aus anhielt, als er den Streifenwagen hinter sich bemerkte. Die Bilanz: Alkohol im Blut, Amphetamine im Körper, Cannabis in der Jackentasche, kein Führerschein, ein ausstehender Haftbefehl - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 20-jährige Pole wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. (523)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell