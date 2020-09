Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Reifenhandel in Kassel in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Zu zwei Einbrüchen in Reifenhandel kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag in den Kasseler Stadtteilen Niederzwehren und Wesertor. Auch wenn die Taten möglicherweise auf das Konto ein und desselben Täters gehen, auf Reifen hatte es der Unbekannte offenbar nicht abgesehen. In beiden Fällen suchte der Einbrecher in Schubladen und Schränken nach Wertsachen und erbeutete jeweils nur einen kleineren Bargeldbetrag. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die Tatzeit kann in beiden Fällen nicht näher eingrenzt werden. Nachdem man am Abend die Geschäfte geschlossen hatte, stellte man am Morgen die Einbrüche fest. Zunächst meldete sich der Geschäftsführer eines Reifenhandels in der Heckerswiesenstraße in Niederzwehren bei der Polizei. Dort hatte ein Unbekannter ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen und war so in das Gebäude gelangt. Nachdem er im Verkaufsraum einen kleineren Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchtete der Täter über die Eingangstür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde heute Morgen gegen 5:15 Uhr entdeckt. Vergleichbar ging ein Einbrecher auch in dem anderen Fall in der Fuldatalstraße im Wesertor vor, der gegen 6:45 Uhr festgestellt wurde. Auch hier war ein Fenster eingeschlagen worden. Anschließend erbeutete der Täter ebenfalls einen kleineren Bargeldbetrag und flüchtete über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in einem der Fälle möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

