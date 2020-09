Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen auf A 7 am Sanderhäuser Berg: Autobahnpolizei ahndet mehrere Verstöße von Lkw-Fahrern

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal haben am gestrigen Dienstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Verkehrskontrollen auf der A 7 zwischen Kassel-Nord und Lutterberg durchgeführt. Die Polizisten überprüften die Einhaltung der Verkehrsregeln in beiden Fahrtrichtungen. Insgesamt 60 Fahrzeuge, überwiegend Lkw, zogen sie in dem Zeitraum aus dem Verkehr auf den Parkplatz Staufenberg. Bei 13 ausländischen Fahrern wurden Sicherheitsleistungen erhoben, da sie gegen das auf diesem Streckenabschnitt geltende Überholverbot verstoßen hatten. Gegen vier weitere Fahrer wurden Anzeigen wegen Handynutzung während der Fahrt und ebenfalls wegen Verstößen gegen das Überholverbot eingeleitet. 17 Fahrer konnten vor Ort wegen anderer geringerer Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Gurtverstößen vor Ort bar verwarnt werden. Bei fünf Fahren wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Einem Lkw wurde aufgrund technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellten die Beamten auf dem Parkplatz einen Mann fest, der alleine in einem geparkten Pkw saß und Bier trank. Da ein Alkoholtest bei dem 39-Jährigen aus Kroatien um 10:40 Uhr rund 2,8 Promille ergab, stellten die Autobahnpolizisten vorsorglich seinen Autoschlüssel sicher.

