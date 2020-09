Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnwagen in Reinhardshagen abgebrannt: Kripo ermittelt zur Brandursache

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstagabend kam es auf einem Campingplatz in Reinhardshagen-Vaake zum Brand eines Wohnwagens. Dabei hatte ein auf das Feuer aufmerksam gewordener Zeuge, ein 48-Jähriger aus Bochum, giftige Rauchgase eingeatmet und wurde später von einem Rettungswagen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Wohnwagen war mitsamt dem Vorzelt in Abwesenheit der Besitzer aus noch unbekannten Gründen in Vollbrand geraten und zerstört worden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie haben die Brandstelle am heutigen Mittwoch aufgesucht. Bei den ersten Untersuchungen haben sich keine Hinweise auf die Brandursache ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

