Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei bittet um Hinweise zu Motorrädern

Braunschweig (ots)

Braunschweig 02.-15.07.2020

Die Polizei ermittelt wegen Einbrüchen bei Motorradhändlern und -werkstätten, die in Zusammenhang miteinander stehen könnten.

In den vergangenen zwei Wochen wurden drei Motorräder entwendet, wodurch ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein- und denselben Täter handeln könnte.

Die erste Tat ereignete sich am 2. Juli, als in der Daimlerstraße aus einem Motorradgeschäft eine KTM 690 Supermoto gestohlen wurde.

Genau eine Woche nach dem ersten Einbruch wurde bei dem gleichen Händler wie zuvor ein zweites Mal eingebrochen. Der Täter entwendete eine Suzuki GSX 1000-R.

Beim dritten Mal brach der Täter in der Nacht zu Dienstag, den 14. Juli, in eine Kfz-Werkstatt an der Frankfurter Straße ein, wo er ein Motorrad der Marke Suzuki RMZ 450 in seinen Besitz nahm.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat Motorräder auch außerhalb der öffentlichen Straßen, evtl. sogar ohne Kennzeichen, fahrend oder abgestellt beobachtet?

Hinweise werden durch den Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell